طهراني: ولاية الفقيه لا علاقة لها بالإسلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المرجع الديني الإيراني عبدالحميد معصومي طهراني أن نظام الملالي سيقود بلاده إلى الهاوية، واعتبر الحل الوحيد للتغيير الجذري هو إزالة نظام ولاية الفقيه وعلي خامنئي، وأكد أن ولاية الفقيه موضوع مختلق ولا علاقة له بالإسلام. وقال خلال مشاركته في برنامج (سؤال مباشر) على قناة العربية، خطورة البرنامج النووي الإيراني، موضحا أن خطره يكمن في كون النظام غير مسؤول ويسعى إلى ابتزاز الجميع. كما تطرق طهراني خلال الحلقة إلى المفاوضات النووية الدائرة راهنا في فيينا.



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