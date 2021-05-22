شكرا لقرائتكم خبر كندا: إيران ارتكبت عملا إرهابيا إجراميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت محكمة كندية أن إيران ارتكبت عملا إرهابيا بإسقاطها طائرة الركاب الأوكرانية عند إقلاعها من طهران في يناير 2020، مما مهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.

ورأت المحكمة العليا لأونتاريو أن إطلاق صاروخين على رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم (بي إس 752) كان متعمدا على الأرجح ويعتبر عملا إرهابيا بموجب القانون الكندي.

وقال القاضي إدوارد بيلوبابا «إن المدعين أثبتوا أن تدمير الرحلة رقم 752 من قبل إيران كان عملا إرهابيا»، مؤيدا بذلك مطالب أقارب أربعة من الضحايا يريدون أن يتمكنوا من مقاضاة إيران في كندا، حسب محاميهم.

وعبر محاميا أهالي الضحايا، مارك وجونا أرنولد، في بيان عن ارتياحهما للحكم الصادر، وقالا «إن قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو غير مسبوق في القانون الكندي، وسيكون له تأثير كبير على أقارب الضحايا الباقين على قيد الحياة الذين يسعون لتحقيق العدالة».

وأضافا أن هذا القرار يفتح الطريق أمام طلب موكليهم بتعويضات من إيران بسبب قيامها بـعمل إرهابي. ويطالب المدعون بتعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار أمريكي).

وتتمتع الدول الأجنبية بشكل عام بالحصانة في كندا حيث لا يمكن ملاحقتها في قضايا ادعاء مدني. لكن قانونا يعود إلى عام 2012 يستثني الدول المتهمة بدعم الإرهاب. وكانت أوتاوا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في السنة نفسها.

وبعد ثلاثة أيام من كارثة الرحلة رقم 752 التي وقعت في الثامن من يناير 2020 في طهران، اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ.

وفي تقريرها النهائي الذي صدر في مارس الماضي، قامت منظمة الطيران المدني الإيرانية بتبرئة قواتها المسلحة.

واعتبرت أوكرانيا حينها أن هذا التقرير محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء إسقاط الطائرة، بينما رأت أوتاوا أن تقرير المنظمة الإيرانية غير كامل ولا يتضمن أدلة دامغة.

ضحايا الطائرة الأوكرانية

