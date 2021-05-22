شكرا لقرائتكم خبر عن جون روبرت مينارد.. الملياردير عاشق سباقات السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جون روبرت مينارد جونيور، هو رجل أعمال ومحسّن وملياردير أمريكي، أسس شركة «ميناردز»؛ وهي سلسلة متاجر لمستلزمات المنازل، كما أنه مالك سابق لفريق «أنديكار» المنافس في بطولة السيارات الأمريكية. وهو أيضاً والد بول مينارد، المتسابق السابق في بطولة «ناسكار» للسيارات. في يناير/ كانون الثاني من عام 2021، حل في المركز ال 98 بقائمة «بلومبيرج» لأغنى أغنياء العالم بثروة تقدر ب 19.1 مليار دولار.

ولد مينارد في ال 22 من يناير/ كانون الثاني من عام 1940 في مدينة «يو كلير» بولاية ويسكونسن الأمريكية، وهو الأخ الأكبر بين ثمانية أشقاء لعائلة من أصول ألمانية وفرنسية ونرويجية. التحق بمدرسة «يو كلير ريجيس» الثانوية، وتخرج في جامعة «ويسكونسن يو كلير» حصل على شهادة في الأعمال التجارية وعلم النفس. بدأ مينارد حياته المهنية في العمل بقطاع تشييد المباني مع أصدقائه في الكلية.

افتتح مينارد أول متجر للمعدات المنزلية في عام 1965، وفي عام 2014، بلغ عدد المتاجر التي يملكها 287 متجراً. وفي عام 2005، حققت شركته مبيعات تقدر بنحو 5.5 مليار دولار، وفي عام 2013 قدرت ثروته ب 8.6 مليار دولار، وفقاً لقائمة «فوربس 400»، ما جعله أغنى شخص في ولاية ويسكونسن.

وفي عام 2013، أطاح مينارد شريكه الاستثماري السابق، ستيفن هيلبرت، وهو مساهم بنسبة 20% في شركة «أم أتش أكويتي»؛ بسبب سوء إدارته للأصول والموارد في الشركة.

يشار إلى أن نجله بول، كان متسابقاً في بطولة ناسكار للسيارات لمدة 16 عاماً، وفاز بسباق «بريكيارد 400» لعام 2011. كما أنه يمتلك مينارد متجراً للمحركات في المملكة المتحدة لفريقي «تيم مينارد» و«روبي جوردون موتورسوبرت»؛ حيث فاز الأخير ببطولة دوري سباقات «أندي ريسينج» في عامي 1997 و1999. وتعد سلسلة متاجر «ميناردز» الراعي الرسمي لفرق السباقات «تيم بينسك 12» و«وود براذرز راسينج 21»، و«جو جيبز» و«ثور سبورت».

في يناير/ كانون الثاني من عام 2008، تبرع مينارد بمبلغ قدره 15 مليون دولار لمستشفى «لوثر ميدلفورت» في مدينة «أو كلير»؛ حيث أنفق هذا المبلغ لتجديد قسم الطوارئ وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، وكذلك ذهب جزء من هذا المبلغ لكلية «مايو كلينيك» لتدريب المهنيين الطبيين الجدد. وفي عام 2015، تبرع مينارد بمبلغ 10 ملايين دولار لتطوير منطقة «أو كلير»، وكذلك توسعة مركز «لي فيليبس للتنس» المكون من خمسة ملاعب والذي افتتح في عام 1972، ليصبح مركز تنس داخلياً يتكون من ثمانية ملاعب يعرف باسم «مينارد فاميلي للتنس».

وفي إبريل / نيسان من عام 2020، كان مينارد من بين العديد من رجال الأعمال الذي عينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المجموعة الاستشارية الاقتصادية للبيت الأبيض.