عناصر من القوات المسلحة المصرية تصل إلى السودان للمشاركة في التدريب المشترك «حماة النيل»

الشارقة - اميمة ياسر -

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان للمشاركة في التدريب المشترك "حماة النيل" والذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، والذي يأتي استمرارًا لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل -1 ونسور النيل -2).

ويهدف التدريب إلى تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه، رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكدًا أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.