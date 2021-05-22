شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طلبات إحاطة على أجندة لجنة التضامن بمجلس النواب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعين خلال الأسبوع الجارى، على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، وذلك لمناقشة 9 طلبات إحاطة مُقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب.

وتعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الاثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صدور بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للمرحلة الثانية والثالثة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طه أبو الناظر، بشأن عدم وجود مرتبات ثابتة للرائدات الريفيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش اللجنة خلال نفس الاجتماع طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة سناء أنور برغش، بشأن زيادة تعويضات الحوادث الكبرى والتي أصبحت لا تليق ولا تتناسب مع الحوادث، وطلب الإحاطة مقدم من النائبة إيفلين متى بطرس، بشأن عدم استخدام بطاقة الخدمات المتكاملة بالقومسيون الطبي لذوى القدرات الخاصة (الإعاقة).

وتنعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن عدم اتخاذ أي إجراءات لتفعيل وإنشاء منطقة تأمينات أبو حماد، وطلب إحاطة آخر مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إنشاء دار رعاية بمنطقة شيبة خلف مديرية التضامن الاجتماعي.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن الموافقة على عمل لجنة للتأهيل الاجتماعي بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وطلب الإحاطة مقدم من النائب أشرف الشبراوى أبو العلا، بشأن تردى مستوى الخدمة المقدمة من إدارة الشئون الاجتماعية بمركز بني عبيد وسوء تعاملهم مع الجمهور.