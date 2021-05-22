شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: رحلة تقديم المساعدات لغزة استغرقت 13 ساعة وضمت 80 حافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الوفود البرلمانية التى اتجهت إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات كانت بواقع 80 حافلة واستغرقت الرحلة 13 ساعة، وهذا التأخير الكبير نتيجة تجميع الحافلات.

أضاف الخولى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع شعروا بالفخر خلال تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، متابعا: "هناك فخر بالقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تفعيل مبادرة وقف إطلاق النار".

وأشار النائب حسام الخولى إلى أن هناك عدد كبير من الجرحى فى قطاع غزة ويتم نقلهم إلى مصر لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية.