استغل غياب الأم.. التحقيق مع عامل متهم بقتل رضيعته بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع عامل متهم بالتسبب في وفاة ابنته الرضيعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الحوامدية.

وتستمع النيابة لأقوال الزوج والزوجة؛ لمعرفة السبب، وكشف ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الطفلة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأب المتهم تعدى على ابنته التي تبلغ من العمر عامين بالضرب حتى الموت، بسبب تبولها اللا إرادي، مستغلا ترك الأم لمنزلها لخلافات أسرية بينهما.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأمومة والطفولة لسماع أقوال الأطفال أشقاء المجني عليها، حول الواقعة، وطلبت النيابة سماع أقوال الجيران.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وفاة طفلة رضيعة بالحوامدية، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة، وذكر أفراد من أسرة الطفلة أن والدها تسبب فى مصرعها، بعد اعتدائه عليها بالضرب، مستغلا غياب والدتها عن المنزل.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.