مصرع طفلة دهسا تحت عجلات جرار في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

لفظت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، أنفاسها، مساء اليوم السبت، دهسًا، أسفل عجلات جرار زراعى أثناء ذهابها لشراء حلوى خلف مسجد أبوهرجة، بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية.

نُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطاراُ من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغ بوفاة طفلة دهسا أسفل عجلات جرار زراعى خلف مسجد ابوهرجة بدائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين مصرع "ملك. ع. ر. ا" تبلغ من العمر 10 سنوات وطالبة بالصف الثالث الابتدائي، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الطفلة أثناء تواجدها في منزل خالتها وأثناء ذهابها لشراء حلوى من المحل المحيط بمكان الواقعة صدمها جرار زراعى قيادة "ع. ا" 37 عاما ولفظت أنفاسها في الحال

حرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على السائق وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.