ضبط كمية من الدهون الحيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من ضبط كمية من الدهون الحيوانية غير صالحة للإستهلاك الآدمى

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة بدائرة قسم ثالث أكتوبر تمكنت من ضبط طرف أول (شخصين – مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وبحوزتهما سيارة "ملاكى" محملة بـ175 كيلو جرام من الدهون الحيوانية ، طرف ثانى (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) وبحوزتهما سيارة أجرة "تاكسى" محملة بـ150 كيلو جرام من الدهون الحيوانية.

بمواجهتم بما أسفر عنه الضبط أقر الطرف الأول بتحصله على تلك المضبوطات من مخزن تابع لأحد السلاسل التجارية كائن بمدينة 6 أكتوبر لبيعها للطرف الثانى والذى أقر بأنه يمتلك مطعم بدائرة مركز شرطة أوسيم لإستخدامها وبيعها بالمطعم خاصته.

بالتنسيق مع الجهات المختصة أفادت بأن المضبوطات غير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.