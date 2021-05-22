60 دولة تقدم طلباً لـ"التجارة العالمية" بشأن جائحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قدمت العديد من دول العالم، طلباً إلى منظمة التجارة العالمية بشأن وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمات غير حكومية، اليوم السبت، إنّ أكثر من ستين دولة طلبت من المنظمة أن يشمل رفع براءات الاختراع الأدوات الطبية اللازمة لمكافحة وباء كوفيد-19 وألا يقتصر على اللقاحات فقط.وفقاً لتلك المنظمات، قدمت أكثر من 60 دولة إلى منظمة التجارة العالمية مراجعةً لنص التخلي عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 ومستلزمات طبية أخرى.

ونشرت إحدى المنظمات ما قالت إنه نص منقح يدعو إلى أن يكون رفع البراءات واسعاً وطويل الأمد. ولم تتمكن منظمة التجارة العالمية من تأكيد صحة الوثيقة على الفور.

غير أنّ دبلوماسيا غربيا، مطلعا على محادثات رفع البراءات، أكد أنّه النص الأصلي وجرى توزيعه على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.

ويجب أن يشمل الأمر، وفق النص، إضافة إلى اللقاحات، العلاجات والتشخيص والأجهزة الطبية ومعدات الحماية وأيضاً المواد والمكونات اللازمة لإنتاجها.

ويشدد النص أيضاً على أن الإعفاءات يجب أن تستمر "ثلاث سنوات على الأقل" من تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، على أن يحدد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بعد ذلك ما إذا كان ينبغي رفع الإعفاءات أو تمديدها.

وتواجه منظمة الصحة العالمية، منذ أكتوبر 2020، دعوات من الهند وجنوب أفريقيا لرفع مؤقت لبراءات الاختراع المتعلقة بلقاحات كورونا.

ويقول مؤيدو الدعوة إنها ستعزز الإنتاج في البلدان النامية وتعالج التفاوت الصارخ في الحصول على اللقاحات.

ولطالما قوبلت الفكرة بمعارضة شرسة من شركات الأدوية العملاقة ودول مضيفة لها، لكن يبدو أن المواقف تغيرت في وقت سابق من هذا الشهر عندما طالبت واشنطن بإعفاء عالمي من براءات الاختراع للقاحات، بينما أعرب معارضون آخرون عن استعدادهم لمناقشة المسألة.