ألمانيا تحقق إنجازاً كبيراً في التطعيم ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - حققت ألمانيا نجاحاً كبيراً في حملتها الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، على «تويتر» اليوم السبت، أن الحصيلة اليومية للجرعة الثانية من تطعيم كورونا تجاوزت حصيلة الجرعة الأولى لأول مرة في اليومين الماضيين.

وكتب الوزير أن هذا «تطور جديد لكنه متوقع».

وحسب بيانات «معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات» الصادرة اليوم، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا تطعيمهم ضد كورونا أمس الجمعة وصل إلى 797 ألفاً و359 شخصاً، منهم 465 ألفاً و678 شخصاً أخذوا الجرعة الثانية؛ أي ما يعادل أكثر من 50% من إجمالي التطعيمات المعطاة.

تجدر الإشارة إلى أن أعلى حصيلة يومية لتطعيمات كورونا في ألمانيا سجلت في الثاني عشر من الشهر الجاري وبلغت 1,4 مليون جرعة.

ووصل مجموع من تلقوا تطعيماً كاملاً ضد كورونا في ألمانيا 11,3 مليون شخص، وهو ما يمثل 13,6% من مجموع سكان ألمانيا البالغ عددهم 83,2 مليون نسمة.

فيما وصلت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من تطعيم كورونا إلى 39,9% أي 33,1 مليون شخص.

ويتطلب توفير حماية كاملة من الإصابة بعدوى كورونا جرعتين من كل اللقاحات، باستثناء لقاح «جونسون آند جونسون» الذي يوفر الحماية بجرعة واحدة فقط.