الحريري يرد على الرئيس عون بشأن تشكيل الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - رد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم السبت، على رسالة للرئيس ميشال عون موجهة إلى البرلمان بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحريري، خلال جلسة برلمانية «لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه».

وأضاف الحريري، الذي كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، «لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم».

كان الرئيس ميشال عون أعرب عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء المكلف «عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها المالية». وتُليت الرسالة في البرلمان، أمس الجمعة، ونوقشت اليوم السبت.

تأتي الرسالة بعد شهور من المفاوضات السياسية.

تتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس الماضي. وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد.

وكتب الرئيس عون، في رسالته «أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة».