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دولة الإمارات تتخطى حاجز 12 مليون جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تتخطى حاجز 12 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 90,294 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، السبت، 12,034,349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 121.68 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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