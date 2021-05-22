شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا ‭10.5%‬ خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات حكومية تسجيل بريطانيا 2694 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت مما يعني تسجيل 17410 إصابات جديدة بين 16 و22 مايو بزيادة 10.5% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وجرى تسجيل ست وفيات جديدة في غضون 28 يوما من إثبات الاختبارات إصابة تلك الحالات بكوفيد-19 مما رفع معدل الانخفاض على مدى سبعة أيام إلى 43.1 في المئة.

وبحلول 21 مايو أيار، تلقى إجمالا 37 مليونا و730 ألفا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في حين تلقى 22 مليونا و70 ألفا الجرعة الثانية.