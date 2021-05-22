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خلال يوم.. دولة أوروبية تسجل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - تراجعت حصيلة الوفيات اليومية جراء في إيطاليا إلى عتبة الـ125 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 218 وفاة في اليوم السابق.
وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت عن تسجيلها 4717 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5218 إصابة أمس، فيما تماثل 12633 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و188190 إصابة مؤكدة منها 125153 حالة وفاة (أي ثاني أكبر حصيلة ضحايا في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالميا) و283744 حالة نشطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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