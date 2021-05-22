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الانتخابات والمتنازع عليها في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يدعو لجعل الانتخابات فرصة مناسبة للسلام،، وتوقعات نيابية باستمرار مسلسل الاغتيالات للمرشحين.
= الأمن والدفاع ترهن نجاح الانتخابات بالسيطرة على السلاح المنفلت، وسائرون يتحدث عن مقترح يمنع تزوير الاقتراع.

= البيشمركة تشترك في تأمين المناطق المتنازع عليها.. والتركمان يطالبون الكاظمي بابقاء امن كركوك بيد السلطة الاتحادية.


= مجددا.. أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية تتصاعد.. الحريري ينتقد ضغط عون.. ويخاطبه بالقول.. لن اشكل حكومة كما تريدها.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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