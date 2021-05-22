انت الان تتابع خبر الانتخابات والمتنازع عليها في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يدعو لجعل الانتخابات فرصة مناسبة للسلام،، وتوقعات نيابية باستمرار مسلسل الاغتيالات للمرشحين.
= الأمن والدفاع ترهن نجاح الانتخابات بالسيطرة على السلاح المنفلت، وسائرون يتحدث عن مقترح يمنع تزوير الاقتراع.
= البيشمركة تشترك في تأمين المناطق المتنازع عليها.. والتركمان يطالبون الكاظمي بابقاء امن كركوك بيد السلطة الاتحادية.
= مجددا.. أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية تتصاعد.. الحريري ينتقد ضغط عون.. ويخاطبه بالقول.. لن اشكل حكومة كما تريدها.
= البيشمركة تشترك في تأمين المناطق المتنازع عليها.. والتركمان يطالبون الكاظمي بابقاء امن كركوك بيد السلطة الاتحادية.
= مجددا.. أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية تتصاعد.. الحريري ينتقد ضغط عون.. ويخاطبه بالقول.. لن اشكل حكومة كما تريدها.