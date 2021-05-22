استقالة عضوة بالسيادي السوداني متعللة بـ"فشل الحكومة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت عضوة مجلس السيادي السوداني عائشة موسى السعيد، اليوم السبت، تمسكها باستقالتها من المجلس والتي أعلنت عنها منذ نحو 10 أيام.

وأكدت "السعيد"، في تصريحات لوكالة السودان للانباء "سونا"، عدم استمرارها في التكليف في وقت يشهد تفاقم المعاناة في كافة المجالات فاقت حد الاحتمال .

ونقلت عنها الوكالة قولها إنها وزملائها "حاولوا إعادة الامور إلى صوابها إلا أن الأمر لم يسير كما كانوا يبغون."

وأجهشت "السعيد" بالبكاء أثناء تقديمها بيان للراي العام، بشأن استقالتها من عضوية المجلس، معتذرة للجميع عن فشل الحكومة في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر.

وطالبت بحل مجلس الشركاء لـ"فشله وتغوله على صلاحيات ليست له"، ووشكت من "تنمر العسكر على المدنيين"، حسب قولها، وتحميل الجميع إخفاقات الحكومة على عاهل المدنيين.

ولم تنشر الوكالة الرسمية ما يشير إلى رد المجلس السيادي أو الحكومة السودانية على استقالة "السعيد".

عائشة موسى السعيد، أكاديمية وناشطة حقوقية واجتماعية ونسوية سودانية، وهي عضو في مجلس السيادة السوداني الذي يحكم السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019.

جاءت عضوية "السعيد" تمثيلا لتحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يتقاسم أعضاؤه مجلس السيادة مناصفة مع المجلس العسكري الانتقالي.