لليوم الثالث على التوالي.. اليونان تجاهد لإخماد حرائق كارثية

أثينا - أ ف ب

يكافح مئات من عناصر الإطفاء اليونانيين، لليوم الثالث على التوالي، لإخماد حرائق كارثية، مندلعة في غابات قرب أثينا، إذ نجحوا، السبت، في السيطرة على الجزء الأساسي من النيران مع تحسّن حالة الطقس.

وأفاد قائد جهاز الإطفاء ستيفانوس كولوكوريس، أن الحريق المشتعل في سلسلة يرانيا الجبلية على مسافة 90 كلم غرب العاصمة «من بين أكبر الحرائق منذ 20 إلى 30 عاماً، وجاء مبكراً في الموسم».

ويواصل أكثر من 270 عنصر إطفاء، مدعومين بـ16 طائرة والجيش، جهودهم في إخماد الحرائق. ولم تسجّل إصابات، لكن تضرر أو تدمّر عدد من المنازل، بينما تم إخلاء عشرات القرى.

وسمح تحسّن أحوال الطقس بالسيطرة على الجبهة الرئيسية للحريق في وقت متأخر، الجمعة، لكن كولوكوريس أكد وجود عدة حرائق «نشطة ومنتشرة» في أماكن مختلفة.

وأتت الحرائق على أكثر من 55 كيلومتراً مربعاً من غابات الصنوبر وغيرها من الأراضي، بحسب أستاذ إدارة الكوارث البيئية في جامعة أثينا يوثيميوس ليكاس.

وصرّح ليكاس لقناة «إي آر تي» التلفزيونية قائلاً «إنها كارثة بيئية تستدعي بذل الجهود، لتجنّب حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات فظيعة خلال فصل الخريف».

ولن يتضح حجم الأضرار، خاصة بالنسبة للمزارعين، إلا بعد السيطرة على الحريق.

وذكر جهاز الحماية المدنية، أن الحريق بدأ في وقت متأخر الأربعاء قرب قرية سخينوس على يدي شخص كان يحرق نباتات على ما يبدو في بستان للزيتون. وغطى الدخان أثينا التي تساقط عليها الرماد من السماء. وكان حريق الغابات الأول خلال الموسم.

وتشهد اليونان حرائق غابات صيفاً يزيد الطقس الجاف حدّتها والرياح العاتية، ودرجات الحرارة. ولقي 102 شخص حتفهم في منتجع ساحلي قرب أثينا، في 2018، في أسوأ كارثة حرائق تشهدها اليونان على الإطلاق.