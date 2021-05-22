شكرا لقرائتكم خبر عن قائد انقلاب ميانمار: «سو كي» بصحة جيدة وستحاكم قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانجون - أ ف ب

قال رئيس المجلس العسكري في ميانمار، السبت، إن الزعيمة المدنية أونج سان سو كي، التي أطيح بها مطلع العام، بصحة جيدة، وستمثل أمام المحكمة في غضون أيام، وفق تصريحات أدلى بها في أول حديث تلفزيوني له منذ الانقلاب.

وأجرى الجنرال مين أونج هلاينج، مقابلة استمرت ساعتين مع شبكة «فينيكس» التلفزيونية التابعة لهونج كونج، الخميس.

وقال في مقتطفات، نشرت على مواقع التواصل: «أونج سان سو كي بصحة جيدة. إنها تلازم منزلها، وستمثل أمام المحكمة خلال أيام قليلة». ورداً على سؤال حول إنجازات سوكي السياسية، قال رئيس المجلس العسكري: «باختصار، فعلت كل ما بوسعها».

وحول ضحايا الاحتجاجات ضد الانقلاب، رفض هلاينج التسليم بأن حصيلتهم تجاوزت الـ800، مقدراً العدد بـ300 قتيل، مضيفاً أن 47 شرطياً قتلوا و200 أصيبوا بجروح.

ولم تظهر سو كي علناً منذ وضعها قيد الإقامة الجبرية. ووجهت لها اتهامات عدة تشمل بشكل خاص خرق القيود المرتبطة بالوباء، والاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي، وإثارة الفتن بموجب قانون أسرار الدولة. كما أنها متهمة بتلقي رشى. ويتوقع أن تمثل للمرة الأولى شخصياً أمام المحكمة في 24 مايو/أيار الجاري.

وهدد المجلس العسكري، الجمعة، بحل حزب سو كي السياسي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، مشيراً إلى الاتهامات بحدوث تزوير في انتخابات 2020.

وتشهد ميانمار، حالة من الفوضى منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط، الذي تسبب في اندلاع احتجاجات راح فيها نحو 800 مدني برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الماضية.