شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يودع آخر لاعب صنع إنجاز 2012 الأسطوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تذكر برايان ماروود، المدير الرياضي السابق لنادي مانشستر سيتي في عام 2011 تفاصيل صفقة النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وقال على هامش خوض هداف سيتي التاريخي آخر مباراة أمام إيفرتون الأحد، قبل انتقاله المحتمل إلى برشلونة:«كان لدينا الأرجنتيني كارلوس تيفيز والبوسني إيدين دزيكو والإيطالي ماريو بالوتيلي لذا كنا نبحث عن مهاجم يناسب خط هجوم المدرب مانشيني، كنا نراقب سيرجيو أجويرو منذ عامين في أتلتيكو مدريد. كان أول من أراد الفوز به المدرب مارك هيوز لكننا لم نعتقد أن الحصول عليه ممكن لذا وجهنا أنظارنا صوب لافيتزي الذي كان يلعب مع كافاني في نابولي وكان مهاجماً جيداً».

وتابع ماروود:«كان رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك تربطه علاقة جيدة بنادي أتلتيكو مدريد وتلقى اتصالا منهم بأن أجويرو متاح للشراء لذا تحركنا بسرعة لاقتناص الفرصة. انتظرنا هذه المكالمة عامين وكان ريال مدريد ويوفنتوس يلاحقانه لذا أبرمنا الصفقة بسرعة. أحترم أجويرو كثيراً لأنه كان بمقدوره اللعب في أكبر الأندية الأوروبية لكنه وثق بمشروع سيتي وحصلنا عليه بعد أسبوعين أو ثلاثة من بدء المحادثات».

صناعة التاريخ

ما تبقى من القصة معروف للجميع، حفر أجويرو الذي سيرحل عن سيتي اسمه في تاريخ النادي برصيد 258 هدفاً في 388 مباراة في كافة المسابقات، كما أنه أصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 182 هدفاً.

ويتوج الأحد أجويرو (32 عاماً) في استاد الاتحاد بميداليته الخامسة عندما يرفع لقب البريميرليج إلى جانب 7 كؤوس محلية، ويضيف ماروود:«أبتسم كلما تذكرت صفقته، دفع النادي 37 أو 38 مليون إسترليني وقال البعض أننا ندمر كرة القدم بهذا السعر وأتساءل ماذا يقولون الآن بعد 10 سنوات عندما يشاهدون الأرقام الفلكية للاعبين، كم يكلف شراء مهاجم من طراز أجويرو بسن الـ23 ؟ لقد سجل أعظم هدف في تاريخ البريميرليج ( الهدف الذي حصد به أول ألقاب سيتي في الدوري الممتاز في اليوم الأخير من موسم 2011- 2012 )».

وداع صعب

اعتاد مشجعو سيتي وداع نجومهم لكن وداع أجويرو سيكون الأصعب لأنه آخر لاعب من الفريق الأول الفائز بأول لقب بريميرليج لسيتي، وعلق ماروود:«شاهدته هذا الأسبوع ورغم كل ما أنجزه لا يزال نفس اللاعب الذي وقعنا معه قبل 10 سنوات، متواضع وبسيط. من السهل الحديث عن لاعب بطراز عالمي لكن أجويرو إلى جانب عالميته مميز جداً كشخص».

وفي سياق متصل، كشف نجم سيتي الشاب فيل فودن عن أصعب خصم واجهه في مسيرته وقال صانع الألعاب الإنجليزي الذي سجل 15 هدفاً وصنع 10 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم:«نجولو كانتي نجم تشيلسي هو أصعب خصم واجهته في مسيرتي، إنه في كل مكان بالملعب، لاعب كبير ورائع».

وواجه فودن نجم تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد وسيواجهه في الـ29 من الشهر في نهائي دوري أبطال أوروبا. وتحدث فودن عن تفاصيل حواره مع إيرلينج هالاند نجم دورتموند الألماني وقال: لم يكن الحديث عن إمكانية لحاقه بنا بل بالفرص القليلة التي ضيعها في المباراة.

وعن نهائي أوروبا قال فودن: جنون، والدي ووالدتي كانا يقولان لي دوماً ستلعب في نهائي أوروبا يوماً ما لكنني لم أتوقع أن يحدث ذلك بهذه السرعة، أتمنى أن يتمكنا من حضور النهائي وآمل أن أحتفل معهما إن فزنا باللقب. لا أصدق أنني وصلت للنهائي في سن الـ20 وكنت أظن أن الأمر يستغرق أعواماً أكثر لكنني أبذل جهداً كبيراً كل يوم لأصل للقمة وأريد رفع مستواي أكثر.

في المقابل، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون أن غياب نجمه الكولومبي خاميس رودريجيز عن مواجهة سيتي الأحد ليس لأن تفكيره مشغول بالمشاركة في بطولة كوبا أمريكا بل لأنه يتعافى من إصابة. وقال أنشيلوتي عن نجمه الذي سجل 6 أهداف وصنع 4 في 23 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز: للأسف لم ينه الموسم بلياقة جيدة، يشعر بخيبة أمل لأنه لم يساعد الفريق في المباريات الأخيرة بالموسم وأتطلع لوجوده الموسم المقبل ".