شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اتصال بلدية الشارقة يستقبل 31 ألف مكالمة.. ويستغرق 8 ثوانٍ للرد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

كشف عاطف الزرعوني مدير إدارة مراكز إسعاد المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة عن أن مركز الاتصال التابع لبلدية مدينة الشارقة على الرقم 993، تلقى خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 31 ألف مكالمة تنوعت ما بين استفسارات عامة، وطلبات خدمة، وبلاغات عاجلة، واقتراحات وملاحظات، حيث جرى التعامل معها ومتابعتها بالدقة اللازمة، وإخبار المتصل بإنجازها فور الانتهاء منها، وذلك باعتبار المركز أداة مهمة من أدوات العمل البلدي، ووسيلة تواصل فعالة مع جمهور البلدية لتلقي الملاحظات والبلاغات والاقتراحات وفرص التحسين كافة، مبيناً أن متوسط سرعة الرد على مكالمات الجمهور الواردة لمركز الاتصال بلغت 8 ثوانٍ، كما بلغ متوسط سرعة التواصل مع المتعامل بالرد على المكالمة وإغلاقها دقيقة و20 ثانية، ومتوسط سرعة إدخال الطلبات وفرص التحسين في نظام مركز الاتصال دقيقة واحدة فقط، حيث يتم تحويلها إلى الإدارات المعنية بصورة رقمية، وقد بلغ معدل سرعة إغلاقها من قبل هذه الإدارات 3 أيام عمل حسب نوع المعاملة.

وأكد عاطف الزرعوني حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، واختصار الوقت والجهد عليهم، كما أنها تعمل على تلقي ملاحظاتهم واستفساراتهم كافة عبر مركز الاتصال التابع للبلدية على الرقم 993، حيث يعتبر المركز من أهم قنوات تواصل البلدية مع الجمهور على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الأسبوعية والرسمية في الدولة.

23 ألف مكالمة

وأفاد مدير إدارة مراكز إسعاد المتعاملين بأن الإدارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام الماضي رغم القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، حيث تم تفعيل نظام العمل عن بُعد لموظفي مركز الاتصال، وقد بلغ مجموع المكالمات التي تم استقبالها خلال فترة العمل عن بُعد حوالي 23 ألف مكالمة، وقد بلغ عدد المعاملات التي تم إدراجها في نظام المعاملات حوالي 37 ألف معاملة، كما بلغت نسبة رضا المتعاملين على معلومات الموظف 97%، وفعَّلت الإدارة العمل في مجمع النفايات في منطقة الزبير، وتحويل خدمات مركز الزبير كافة إلى رقمية بنسبة 100%، كما تم إجراء حوالي 7 آلاف مكالمة معاودة اتصال الكترونياً، وتجديد شهادة «آيزو الشكاوى 10002»، وإغلاق 33 ألف معاملة إغلاقاً نهائياً، وقياس نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة المقدمة، والتي بلغت 98%، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من قبل موظفي إدارة مراكز إسعاد المتعاملين من خلال مناضد الخدمة حوالي 62 ألف معاملة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي طبقتها البلدية في مبانيها كافة.