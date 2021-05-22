شكرا لقرائتكم خبر عن منصور العور عضوا في «تنفيذي» اتحاد الجامعات العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

في إنجازٍ جديد يؤكّد دور الشخصيات القيادية الإماراتية في إعادة تشكيل ملامح مستقبل التعليم العالي عربياً ودولياً، اختير الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية ليكون عضواً في «المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية»، ممثلاً بذلك دولة الإمارات في الدورتين العاديتين الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين.

تأتي هذه الخطوة النوعية لتؤكد الثقة التي يحظى بها الدكتور منصور العور بين الأوساط الأكاديمية العربية والدولية وسط إشادةٍ واسعة بالمستوى الريادي الذي وصلت إليه «جامعة حمدان بن محمد الذكية» باعتبارها بيت الجودة والنواة العربية الأولى للتعليم الذكي، والذي يمثل حجر الأساس لبناء مهارات المستقبل وفق دعائم الابتكار والتكنولوجيا.