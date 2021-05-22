شكرا لقرائتكم خبر عن 58.7 % زيادة فى الإنفاق على التعليم العالى والبحث العلمى خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حكومى مُقدم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تطور حجم الإنفاق على موازنات قطاعى التعليم العالى والبحث العلمى على مدار 3 أعوام مالية (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022)، حيث شهدت تلك الفترة نموا فى مخصصات الإنفاق على القطاعين بلغت نسبته نحو 58.7%.

ونستعرض فيما يلى تطور الإنفاق على القطاعين خلال الـ3 موازنات:

2019/2020 بلغت 47.1 مليار جنيه منها 43.4 مليار للتعليم العالى و3.7 مليار للبحث العلمى.

2020/2021 بلغت 64.73 مليار جنيه منها 60.9 مليار للتعليم العالى و3.83 مليار للبحث العلمى.

2021/2022 تم تخصيص 70.25 مليار جنيه منها 74.72 مليار للتعليم العالى و4.47 مليار للبحث العلمى.