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58.7 % زيادة فى الإنفاق على التعليم العالى والبحث العلمى خلال 3 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حكومى مُقدم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تطور حجم الإنفاق على موازنات قطاعى التعليم العالى والبحث العلمى على مدار 3 أعوام مالية (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022)، حيث شهدت تلك الفترة نموا فى مخصصات الإنفاق على القطاعين بلغت نسبته نحو 58.7%.


ونستعرض فيما يلى تطور الإنفاق على القطاعين خلال الـ3 موازنات:

2019/2020 بلغت 47.1 مليار جنيه منها 43.4 مليار للتعليم العالى و3.7 مليار للبحث العلمى.

2020/2021 بلغت 64.73 مليار جنيه منها 60.9 مليار للتعليم العالى و3.83 مليار للبحث العلمى.

2021/2022 تم تخصيص 70.25 مليار جنيه منها 74.72 مليار للتعليم العالى و4.47 مليار للبحث العلمى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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