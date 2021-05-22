الجيش النيجيري يؤكد مقتل قائده و6 ضباط كبار

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

أكد المتحدث باسم الجيش النيجيري، محمد يرميا، اليوم السبت، أن حادث تحطم الطائرة العسكرية الذي وقع أمس الجمعة أسفر عن مقتل قائد الجيش ابراهيم أتاهيرو و6 ضباط كبار.



وأضاف يرمياً أن الطائرة تحطمت أمس في مدينة كاندونا شمالي البلاد بسبب ظروف الطقس السيء، وكانت وكالة "بي آر نيجيريا" للأنباء القريبة من الجيش قد أفادت بمقتل قائد الجيش أمس الجمعة في الحادث.

وكان أتاهيرو تولى مهام منصبه في يناير(كانون الثاني) الماضي، وكانت مهمته إعادة تنظيم بنية القيادة في المستوى الأعلى في الجيش.

يذكر أن الحادث هو ثالث حادث من نوعه يقع في سلاح الجو النيجيري فيما يزيد عن ثلاثة شهور، حيث تحطمت طائرة في ولاية نيجر غربي البلاد مطلع فبراير(شباط) الماضي ما أسفر عن مقتل الركاب السبعة، وفي نهاية مارس(أذار) الماضي سقطت مقاتلة في شمال نيجيريا ولا يزال طياراها في عداد المفقودين.