ملك الأردن يوجه بنقل مصابين من غزة

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، في اتصال هاتفي مع رئيس بعثة المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة الى نقل مصابي غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج إلى مستشفيات المملكة.



وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله "اطمأن" السبت، في اتصال هاتفي مع رئيس بعثة التعزيز للمستشفى الميداني الأردني غزة المقدم الطبيب هيثم اربيحات، الى "أوضاع المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة واحتياجاته، والى الأشقاء الفلسطينيين المصابين في القطاع الذين يتلقون العلاج فيه".

وأكد الملك "أهمية توفير سبل الرعاية وأفضل العناية بالمرضى والمصابين في المستشفى"، داعياً القوات المسلحة الأردنية لـ "نقل المصابين ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات المملكة".

وأوضح أن "الأردن مستمر في توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين".

وبحسب البيان "استقبل المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة، منذ انطلاقه عام 2009، ما يقارب ثلاثة ملايين مريض، حيث كان الأردن أول دولة عربية تقوم بإرسال مستشفى ميداني إلى القطاع، ويتراوح عدد مراجعيه بين 1000 إلى 1200 يومياً".

ويضم المستشفى الذي تتبدل طواقمه كل ثلاثة أشهر مختلف الإختصاصات الطبية كالجراحة العامة والحروق والعظام والعمود الفقري والتجميل والترميم والأطفال، والصدر، والوجه والفكين.

وأعلن رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري الإثنين إستعداد المستشفيات الخاصة لاستقبال وعلاج 300 جريح فلسطيني مجاناً.

وقال الحموري في بيان: إن "المستشفيات الخاصة تؤكد استعدادها التام لاستقبال ومعالجة 300 من الجرحى الفلسطينيين مجاناً كمرحلة أولى إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية وطبية وتنظيم حملات للتبرع بالدم".

ودعا الحكومة إلى "المساعدة في تسهيل إجراءات نقل الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات الخاصة في أسرع وقت ممكن لتمكين هذه المستشفيات من القيام بواجبها تجاه الأشقاء في فلسطين".