شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع رئيس أركان الجيش النيجيري إثر تحطم طائرته العسكرية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - (FILES) In this file photo taken on January 31, 2021 Chief of Army Staff Major General Ibrahim Attahiru is seen at the theatre command operations Lafiya Dole headquarters in Maiduguri, Nigeria. - Nigeria's top-ranking army commander General Ibrahim Attahiru was killed on on May 21, 2021 when his plane crashed in the country's north, an air force spokesman said. Attahiru was appointed by President Muhammadu Buhari in January in a shakeup of the top military command to better fight surging violence and a more than decade-long jihadist insurgency. (Photo by Audu Marte / AFP)
نشر قبل 26 ثانية - 5:51 مساءً, 22 مايو 2021 م
المناطق - واس
لقي رئيس أركان الجيش النيجيري الجنرال إبراهيم أتاهيرو مصرعه اليوم إثر تحطم طائرته العسكرية قرب مطار “كادونا” .
وأفاد المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد غابكويت في تصريح نقلته وكالة الأنباء النيجيرية أن الجنرال أتاهيرو البالغ من العمر 54 عاما، لقي مصرعه إثر تحطم طائرته العسكرية قرب مطار “كادونا” في شمال البلاد، دون ذكر أي تفاصيل عن ملابسات الحادث.
يذكر أن الرئيس النيجيري محمد بخاري قد عين أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في شهر يناير الماضي وذلك ضمن تغيير للقيادة العسكرية العليا، من أجل تعزيز مكافحة عنف وتمرد الجماعات المسلحة في البلاد.