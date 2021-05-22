شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. الإطاحة بـ4 إرهابيين ينتمون لـ"داعش" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت قوات الأمن العراقية في بغداد اليوم القبض على عدد من الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان أن قواتها الخاصة تمكنت بعملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد من إلقاء القبض على 4 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وفي محافظة صلاح الدين 200 كلم شمال بغداد عثرت القوات الأمنية في جزيرة الثرثار على طائرتين مسيرتين وأعتدة حربية مختلفة.