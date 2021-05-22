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العراق.. الإطاحة بـ4 إرهابيين ينتمون لـ"داعش"

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الدمام - شريف احمد - ألقت قوات الأمن العراقية في بغداد اليوم القبض على عدد من الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان أن قواتها الخاصة تمكنت بعملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد من إلقاء القبض على 4 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وفي محافظة صلاح الدين 200 كلم شمال بغداد عثرت القوات الأمنية في جزيرة الثرثار على طائرتين مسيرتين وأعتدة حربية مختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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