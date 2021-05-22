شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. جلسة نيابية لبحث أزمة تشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انعقدت بعد ظهر اليوم السبت الجلسة النيابية العامة لمناقشة الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، إلى المجلس النيابي عبر رئيسه نبيه بري بشأن التأخير في تشكيل الحكومة وتداعياته السلبية على الاستقرار.

وانعقدت الجلسة في قصر "الاونيسكو" برئاسة الرئيس بري وحضور الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة سعد الحريري، وكافة الكتل النيابية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إن لبنان أمام رئيس للجمهورية يرفض اختيار النواب لرئيس الحكومة ولا يسمح له بتشكيلها، مضيفًا إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون الذي يمتلك خبرة في تعطيل تشكيل الحكومات.