لقاء الدبيبة والمشيشي.. مشاورات لاستعادة أموال ليبيا المجمدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، السبت، إن بلاده طلبت من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، وإن تونس أبدت حسن النية في هذا الشأن.

كما طالب رئيس الوزراء الليبي، خلال لقاء نظيره التونسي، بضرورة فتح الحدود وإزالة القيود بين ليبيا وتونس وأن تتطابق مصالح البلدين.



وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي هشام المشيشي، السبت، أن تونس كانت دائما راعية للحوار بين الليبيين، وأن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للوقوف بجانبها.





وتابع الدبيبة أن ليبيا سترسل بعض المساعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن بلاده وقعت اليوم مع تونس اتفاقيات في مجالات النقل البري والبحري والجوي، واتفاقية لزيادة التبادل التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين وحرية التملك.





من جانبه قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إن كل ما يمس أمن ليبيا واستقرارها يمس بلادنا، وأكد: "نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا بالعديد من المجالات في أيدي أشقائنا الليبيين".

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ووفدا وزاريا رفيع المستوى مرافقا له، اليوم السبت.





وتستمر الزيارة حتى غد الأحد، التي تأتي استجابة لدعوة الدبيبة؛ فيما يضم الوفد التونسي عددا من الوزراء ومحافظ المصرف المركزي مروان العباسي، والأمين العام لاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار.