معركة مأرب في أسبوع.. تدمير 34 آلية ومسيرتين للحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، تدمير 34 آلية ودورية قتالية ومسيرتين للحوثيين خلال أسبوع من المعارك الطاحنة على جبهتين في محافظة مأرب، غربي البلاد.

وقال متحدث الجيش اليمني عميد ركن عبده مجلي، السبت، في مؤتمر صحفي، إن مليشيا الحوثي خسرت خلال الأسبوع الماضي عشرات العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير العديد من الأسلحة والآليات والدوريات.

وذكر المتحدث العسكري أن جبهتي "المشجح" و"الكسارة" في الجهة الغربية من محافظة مأرب ما زالتا من أكثر الجبهات اشتعالا في المحافظة.

ففي ضربات لتحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية على مواقع متفرقة في مأرب تم تدمير 17 آلية قتالية ودورية عسكرية، بالإضافة إلى ناقلة جنود تقل عشرات العناصر وذلك بجبهتي "المشجح" و"الكسارة"، غربي مأرب.

وبحسب المسؤول اليمني فإن مدفعية الجيش دكت أيضا خلال المعارك الطاحنة مع المليشيات المدعومة إيرانيا 11 دورية قتالية وتم إعطاب 5 آليات أخرى.

كما أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرتين مسيرتين متفجرتين غرب مأرب كانتا متجهتين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لمجلي.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في معارك المشجح والكسارة، بالإضافة إلى خسائر على محاور عدة من المحافظة التي يهاجمها الانقلابيون منذ أكثر من عام، وفقا لمتحدث الجيش اليمني.

إلى ذلك، عرض المتحدث الرسمي للجيش اليمني أهم المكاسب على بقية الجبهات بدعم جوي من الطيران المقاتل لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وامتدت المعارك من حجة والحديدة غربا إلى تعز والضالع جنوبا وكذا في البيضاء وحتى الجوف وصعدة أقصى شمالي البلاد.

وأوضح المتحدث العسكري أن الجيش والمقاومة المشتركة تصدت لسلسلة من الهجمات للمليشيات الحوثية وحققت تقدما نوعيا على الأرض في محور الجوف وتم القضاء على عشرات العناصر المهاجمة على كافة جبهات القتال دون تغير في خطوط التماس.

في الصدد، أشار مجلي إلى استمرار مليشيا الحوثي في أعمالها الإجرامية "المتعمدة والممنهجة"، وذلك في استهداف المدنيين والنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية، وقصفها وقنصها وإطلاقها للطائرات المسيرة المفخخة على المدنيين في محافظتي الحديدة، وتعز، والتي نتج عنها سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء.

وطالب المسؤول العسكري المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتهما تجاه هذه الأعمال الحوثية بحق المدنيين والنازحين واتخاذ "أقسى العقوبات بحق قياداتها ومحاكمتهم دوليا".

