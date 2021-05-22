بعد 70 عاما.. تكريم جنرال أمريكي على بطولة الحرب الكورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وسام الشرف للكولونيل المتقاعد رالف باكيت جونيور "94 عاما" الذي شارك في الحرب الكورية قبل 70 عاما.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن باكيت جونيور أظهر بسالة نادرة في قيادة وحدته لصد ستة هجمات شنتها القوات الصينية خلال الحرب بين الكوريتين التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، قاد باكيت جونيور، الذي كان ملازما أول في الـ 24 من العمر حينها، سرية تتألف من 51 جنديا أمريكيا و9 جنود كوريين جنوبيين، لصد القوات الصينية فيما عرف باسم "التلة 205"، وأصيب بشظايا قنابل يدوية وقذائف هاون. وأمر جونيور رجاله بتركه وراءهم، لكنهم رفضوا، ونقلوه إلى أسفل التل.

وقال بايدن في الحفل الذي حضره الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي: "اليوم نستضيف بطلا أمريكيا حقيقيا ونمنح تكريما طال انتظاره.. كان يجب أن يتم هذا التكريم منذ أكثر من 70 عاما".

وشارك باكيت جونيور أيضا في حرب فيتنام قبل تقاعده عام 1971.

وتمكن باكيت جونيور ورجاله من صد ست هجمات على موقع القوات الأمريكية على التلة أثناء الحرب الكورية، وقال عن ذلك "كنا نتعرض لمزيد من الضغط وكان المزيد والمزيد من الأشخاص يتعرضون للإصابة مع كل هجوم".





وعلى الرغم من إصابته، تمكن باكيت من استدعاء المدفعية، للقضاء على قوات العدو.

وولد باكيت في ولاية جورجيا عام 1926، وله تاريخ طويل في الجيش الأمريكي، حيث التحق به للمرة الأولى كجندي عام 1943 خلال الحرب العالمية الثانية. وتم تسريحه عام 1945 للدراسة في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، وتخرج بعد 4 سنوات برتبة ملازم ثان.

وبعد الحرب الكورية، خدم باكيت أيضًا في فيتنام بين عامي 1967-1968 في الفرقة 101 المحمولة جواً قبل تقاعده من الخدمة الفعلية في عام 1971 برتبة كولونيل.