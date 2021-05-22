الحريري: لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس عون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم السبت إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون.

وأضاف خلال جلسة برلمانية لمناقشة رسالة عون بشأن تشكيل الحكومة أنه "لن يشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس عون، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه"، وقال: "لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم".

واتهم الحريري عون بأنه "يمتلك باعا طويلا بالتعطيل"، وقال: "في الشكل، نحن أمام رئيس يمارس حقا دستوريا في توجيه رسالة للبرلمان.. لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة، أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه".

وختم الحريري كلمته، بدعوة عون وفريقه السياسي إلى "الكف خلال السنة الأخيرة المتبقية من فترة رئاسة الجمهورية، عن محاربة طواحين الهواء".

وكان عون اتهم في رسالة بعثها للبرلمان الحريري بأنه "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ" البلاد من أزمتها المالية.

وكتب عون، في رسالته "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". وحضر الحريري جلسة البرلمان التي تم خلالها تلاوة الرسالة.

وكُلف الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، لكنه عجز عن الوصول إلى اتفاقات تؤدي إلى إنجاز تشكيلة حكومية ترضي الأطراف.