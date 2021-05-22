مصر والبحرين تؤكدان أهمية إعادة إحياء عملية السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، حيث تناول الاتصال آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الفلسطينية السفير أحمد حافظ، أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين تجاه مُستجدات الشأن الفلسطيني، بما في ذلك الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع الإشارة إلى ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في القطاع.

وأكدا أيضاً أهمية الدفع قُدمًا بشكل عاجل بمسار التسوية السياسية بين الجانبين، وإعادة إحياء عملية السلام. كما تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسُبل تعزيرها في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين وعلى نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.