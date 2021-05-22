واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أي شخص يعرقل الانتخابات الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

هددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أي شخص يعرقل أو يقوض الانتخابات المخطط لها في ليبيا بفرض العقوبات عليه.



وقالت غرينفيلد في مداخلة لها بشأن ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، بحسب موقع روسيا اليوم، إن "الشعب الليبي حقق تقدماً هائلاً نحو المصالحة الوطنية، وقد أوضحنا أنه يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، لذا حان الوقت للقيادة الليبية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وإقرار التشريعات المطلوبة وعدم تأجيل الانتخابات، ويجب أن يحدث هذا التقدم بحلول الأول من يوليو(تموز)".

وشددت غرينفيلد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذاً كاملاً، داعية جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع إلى وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب من ليبيا على الفور.

كما حثت المندوبة الأمريكية على إنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار في تشاد سلط الضوء على مخاطر المرتزقة الأجانب الذين لا يمكنهم البقاء في ليبيا، مؤكدة تأييد واشنطن بشكل كامل لاستمرار عملية "إيريني" الأوروبية في المتوسط.