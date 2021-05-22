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1142 إصابة جديدة بكورونا بالسعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1142 إصابة جديدة بكورونا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت الإصابات بفيروس في المملكة العربية ، بشكل طفيف، اليوم السبت، مقارنة بالحالات المسجلة أمس.

 وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض(كوفيد- 19) في المملكة إلى 439 ألفاً و847 حالات مؤكدة، بزيادة 1142 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت  1136 حالة.

وتم تسجيل 1089 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 423795 حالات، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

 كما أعلنت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7237 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8815 حالة، منها 1329 حالة حرجة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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