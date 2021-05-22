شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الهلال الأحمر الاماراتي" و"طموح" يطلقان مبادرة لتوفير لقاحات "كورونا" لعدد من الدول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة طموح للرعاية الصحية مبادرة مشتركة لتوفير لقاحات كوفيد-19، للدول التي تواجه تحديات في الحد من انتشار جائحة "كورونا" على أراضيها، وذلك تعزيزا لجهود دولة الإمارات في التصدي لتداعيات الجائحة عالميا.



ووقع الجانبان بمقر الهيئة في أبوظبي، مذكرة تفاهم في المجال الصحي، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق لتنفيذ المبادرة على نطاق واسع إقليميا ودوليا.

وحددت بنود المذكرة أطر الشراكة وآليات التنسيق وواجبات كل طرف لتحقيق الأهداف العليا للمبادرة، وتعزيز فعالياتها الصحية والإنسانية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الهلال الأحمر الإماراتي سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة، فيما وقعها من شركة "طموح" للرعاية الصحية سعادة عبد الله راشد الراشدي الرئيس التنفيذي لطموح التابعة لشركة العالمية القابضة، بحضور سعادة خليفة يوسف خوري رئيس مجلس إدارة "أبيكس" للاستثمار التابعة لشركة العالمية القابضة، ونواب الأمين العام للهلال الأحمر.

وبحث الجانبان خلال التوقيع تعزيز الشراكة وتطوير مجالات التعاون مستقبلا لتبني المزيد من المبادرات التي تعزز دور الإمارات في المجالات الصحية والإنسانية والتنموية.

وأكد الدكتور الفلاحي أن مذكرة التفاهم تجسد رؤية الهيئة بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، في تعزيز الشراكات الإنسانية مع القطاعات الحيوية على الساحة المحلية، خاصة في المجال الصحي الذي يعتبر حاليا أولوية في تحركات الهيئة محليا وخارجيا.

وقال إن سموه رئيس هيئة الهلال الأحمر يولي اهتماما كبيرا للمبادرات التي تحدث نقلة نوعية في جهود الهيئة على الساحة الدولية، وتوفر حلولا للتحديات الإنسانية التي تواجه البشرية وتحد من تأثيراتها على حياة الشعوب التي تعاني من تداعيات الأزمات والكوارث الطبيعية.. مشيرا إلى أن المذكرة تترجم رغبة الطرفين في العمل سويا للحد من تفشي جائحة "كورونا" في عدد من الدول والساحات، ومساندتها على تعزيز إجراءاتها الوقائية والاحترازية من خلال توفير اللقاحات التي يمثل الحصول عليها تحديا كبيرا بالنسبة لتلك الدول، كما تجسد المذكرة رغبة الطرفين في تعزيز الصلات والتعاون لتحقيق المزيد من المكتسبات الصحية للشرائح التي تختصها هيئة الهلال الأحمر برعايتها والعناية بها.

وأضاف أمين عام الهلال الأحمر.. إن الهيئة ترحب بمثل هذه المبادرات الحيوية التي تحدث تقدما ملحوظا في جهود التصدي للجائحة إقليميا ودوليا، وتؤكد سعي الإمارات الجاد لمكافحة الوباء ومساعدة الدول الأخرى لبلوغ مرحلة التعافي من الجائحة. وأثنى على تعاون شركة "طموح" للرعاية الصحية مع الهلال الأحمر في هذا الصدد، وقال " من شأن هذه المبادرة المشتركة أن تسهم في تحقيق تطلعات الكثيرين في الحصول على اللقاح وحمايتهم من الإصابة بالجائحة".

وشدد على أن توافق الرؤى والأهداف بين الجانبين تؤهلهما لإقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية والذكية في المجال الصحي.

من جانبه أكد سعادة عبد الله راشد الراشدي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات شركة "طموح" لتحسين خدمات الرعاية الصحية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا إقليميا ودوليا، اقتداء بمبادرات القيادة الرشيدة التي نسير على نهجها ونقتفي أثرها، لتعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

وقال إن مذكرة التفاهم تعتبر بادرة خير للتعاون المستقبلي مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي.

وأشاد بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر في جميع الساحات والمناطق التي تواجه تحديات إنسانية عديدة، مؤكدا أهمية وحيوية برامج الهيئة في مجال توفير الرعاية الصحية للفئات والشرائح التي تعاني من وطأة الظروف.

وقال إن جهود الهيئة الطبية تجسد حرصها على تحسين الأوضاع الصحية للضعفاء وصون كرامتهم الإنسانية.

يذكر أن مذكرة التفاهم نصت في بنودها على قيام شركة "طموح" للرعاية بتوفير اللقاحات التي سيتم التبرع بها للدول والفئات المستهدفة من أجل مكافحة الجائحة، إلى جانب توليها مسألة تطعيم الفئات المستهدفة في أبوظبي، والتبرع بعدد جرعتين من اللقاح مقابل كل شخص يأخذ التطعيم في ابوظبي لصالح الهلال الأحمر الذي سيتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة اختيار الدول التي ستستفيد من هذه اللقاحات، على أن تقوم شركة "طموح" بتوصيل اللقاحات للدول والأماكن المحددة، وتتكفل بإجراءات ونفقات الشحن والعمليات اللوجستية الأخرى، علاوة على قيام الشركة بدعم مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية في مختلف المجالات تعزيزا لجوانب المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها طموح ومساعدة الفئات المحتاجة والمستهدفة من برامج الهيئة.

ونصت المذكرة أيضا على تعيين منسقين من الجانبين للإشراف على تنفيذ بنودها والإجراءات المتعلقة بتفاصيلها.