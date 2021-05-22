شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بوسط مدينة منيابوليس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الشرطة الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن رجلين قُتلا بالرصاص وأصيب ثمانية آخرون في وسط مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا.



وأضافت شرطة المدينة على تويتر "الضحايا العشر بالغون وهم خمسة رجال وخمس نساء. القتيلان رجلان وهناك رجل في حالة حرجة".

وقال البيان "جرت استعادة النظام بشكل كامل في مكان الحادث والمناطق المحيطة به" مضيفا أن سبعة مصابين عولجوا في مستشفيات بالمدينة وأن إصاباتهم لا تهدد حياتهم.