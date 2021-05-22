شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يرفض تشكيل حكومة لبنانية كما يريدها فريق عون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، السبت، أنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون، وذلك رداً على رسالة موجهة من قصر بعبدا إلى مجلس النواب، مضيفاً أنه سيشكل حكومة لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان.

وأضاف الحريري، خلال جلسة برلمانية، «لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار، ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم». وتابع «منذ سبعة أشهر وأنا أواجه اختيار إما تشكيل الحكومة حسبما يريدها الرئيس عون وإما لا حكومة على الإطلاق».

وفي إشارة إلى التصريحات المسيئة التي أطلقها وزير الخارجية المستقيل شربل وهبة، لفت الحريري إلى أن وزير الخارجية اللبناني السابق ذكَّرنا قبل أيام ببعض الأخطاء الكبيرة والخطايا المميتة.

وقبل أيام أرسل عون خطاباً إلى مجلس النواب حول التأخير في تشكيل الحكومة، محملاً رئيس الحكومة المكلف مسؤولية عرقلة التأليف.

من جهته، قال النائب جبران باسيل، في كلمة له خلال الجلسة النيابية إنّ «البلد مكسر ولا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يبدي مصلحته على تشكيل حكومة والأولوية اليوم تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات».

وأضاف: «كلمتي هدفها تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري وأيّ تفسير آخر لكلامي هو خارج سياقه وافتراء».

ولفت باسيل إلى أنه «بمجرد أن يكون رئيس الجمهورية لديه توقيع على تشكيل الحكومة فهذا يعني أنه يجب أن يكون موافقاً على كل تفصيل فيها».