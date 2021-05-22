شكرا لقرائتكم خبر عن «مقابلة ديانا» تطيح مدير «بي بي سي» السابق من «ناشونال جاليري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

استقال توني هول الذي كان يدير هيئة التحرير في «بي بي سي»، عند إجراء المقابلة التاريخية مع الأميرة ديانا العام 1995، من منصب رئيس متحف «ناشونال جاليري» في لندن، السبت، مقدماً اعتذاره، بعد نشر تقرير مستقل ينتقد التحقيق الداخلي الذي أجري بشأن هذه المقابلة.

وقال هول في بيان: «استقلت اليوم من منصبي كرئيس لناشونال جاليري»، مجدداً اعتذاره عن «الأحداث التي وقعت قبل 25 عاماً»، وأعلن هول أنه سيترك منصبه في «ناشونال جاليري» الذي يشغله منذ يوليو/ تموز الماضي؛ «لأن بقائي فيه سيشكل مصدر تشتيت لمؤسسة أهتم بأمرها كثيراً».

والخميس، اعتذر هول الذي كان مدير التحرير وقت المقابلة، معترفاً بأن التحقيق الداخلي الذي أجري في العام 1996 «كان أقل بكثير من» المعايير المطلوبة، وأنه «كان من الممكن، بل كان ينبغي، اتخاذ مزيد من الإجراءات عقب الشكاوى المتعلقة بسلوكيات الصحفي مارتن بشير».

وكان لهذه المقابلة مع الأميرة ديانا ضمن برنامج «بانوراما» سنة 1995، والتي جذبت 23 مليون مشاهد، وقعٌ صادم على العائلة الملكية البريطانية، بعدما كشفت خلالها كثيراً من أسرارها الشخصية للصحفي مارتن بشير.

واتهم بشير بتزوير وثائق بغية إقناع الأميرة ديانا بإجراء هذا اللقاء. وذكر تقرير نشره القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية جون دايسن أن «بشير نجح من خلال سلوكه المخادع في عقد الاجتماع الذي قاد إلى اللقاء». كذلك انتقد التقرير طريقة إدارة «بي بي سي» لهذا الملف ورغبتها في طمس ذلك.