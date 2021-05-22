شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تجري الاختبارات السريرية لنهائي الطب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أجرت كلية الطب بجامعة الشارقة، الاختبارات السريرية للسنة النهائية لتخريج دفعة جديدة من الأطباء للعام الأكاديمي الحالي؛ وذلك بحضور الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب.

وقال الدكتور نبيل سليمان، المنسق والمشرف العام على الاختبارات السريرية، ورئيس قسم طب الأسرة بالكلية: إن كل مرحلة تتكون من مجموعة من المحطات المتتابعة؛ لذلك يطلق عليها اختبارات المحطات، وتبدأ في مرحلتها الأولى بـ 17 محطة منها الإجراءات السريرية المختلفة، ومتابعة التاريخ المرضي، وفحص أحد أجهزة الجسم المختلفة معتمداً على أحد النماذج الطبية والموديل وممثلي المرضى، وإجراءات الإنعاش القلبي، والتشخيص المحتمل للمرض، والتخطيط للعلاج، وتحديد الفحوصات المعملية والتشخيصية المطلوبة، وكذلك أخلاقيات المرضى، ومن ثم اقتراح العلاج المناسب.

وأضاف الدكتور نبيل سليمان: إن الاختبارات السريرية تعتمد في الأساس على قياس مهارات الطالب المختلفة وقدرته على مناظرة الحالات المرضية، وتُعد من أفضل طرق التقييم المعتمدة عالمياً، وبصفة خاصة في السنوات النهائية للكليات الطبية، وهو ما يتم العمل به في أرقى المراكز العلمية والكليات على مستوى العالم، ليكونوا من المؤهلين للانضمام إلى سوق العمل داخلياً وإقليمياً وعالمياً؛ حيث يتم إجراؤها حضورياً مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ لضمان بيئة صحية آمنة وفق تعليمات التباعد الاجتماعي التي حددتها الجهات المختصة، وإجراء الفحص اللازم أو أخذ اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19. وفي المرحلة الثانية من تلك الاختبارات؛ وهي اختبارات الكمبيوتر الإلكترونية؛ حيث يستطيع الطالب من خلال عرض مجموعة من الصور والأفلام القصيرة لعدد من الحالات المرضية، تحديد الأعراض والعلامات المرضية وتشخيصها، ثم ينتقل بعد ذلك الطالب إلى المرحلة الثالثة، وفيها يقوم الطالب بمناظرة حالات مرضية واقعية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات وقرارات علاجية مقترحة.