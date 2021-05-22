شكرا لقرائتكم خبر عن ذكاء اصطناعي جديد لرصد المشوهات والإبلاغ عنها في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشف أحمد عبد الصمد الحمادي، مدير إدارة تقنية المعلومات في بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، تطوير ذكاء اصطناعي جديد (AI) لرصد المشوهات العامة والإبلاغ عنها تلقائياً عبر هواتف المحمولة للجمهور في إمارة أبوظبي.

وقال الحمادي إنه تم تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) وسيتم طرحها للجمهور خلال الشهرين المقبلين عبر تطبيق «فريجنا»؛ منصة المشاركة المجتمعية التي تتيح التواصل الآمن بين سكان الحي، وتشركهم في عمليات صنع القرارات الخاصة بالمشاريع والمرافق والفعاليات في الفريج الواحد.

وأوضح أن الجمهور من خلال التطبيق، يستطيع وضع الهاتف المحمول مفتوحاً عند الذهاب بالسيارة إلى أي مكان، حيث يقوم الهاتف برصد أي مشوهات في الطرق والإبلاغ عنها تلقائياً، مشيراً إلى أنه عند رصد الهاتف للمشوهات، يتم إعطاء نقاط لصاحب الهاتف ويستطيع في ما بعد تحويل مجموع تلك النقاط إلى أموال.

وأشار إلى أن رصد البلاغات عن المشوهات، يواجه تحديين هما الرصد للمشكلة والمعالجة، والعمل على حلها، لافتاً إلى أنه يوجد أكثر من 1000 مفتش تابع للبلدية لرصد المخلفات المشوهة والإبلاغ عن أي أعطال ومشاكل تواجه الجمهور، مما يكلف عملية الرصد 150 درهماً لكل مشوّه، وفي بعض الأحيان معاجلة المشوّه لا تكلف 5 دراهم مثل وجود الأشجار في الطرق.

ولفت إلى أنه تم مؤخراً، تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي (A I system) ووضعها على سيارات جمع النفايات لرصد المشوهات يومياً، مما ساعد على تخفيض تكلفة الرصد للمشوهات من 150 درهماً إلى درهم واحد، لافتاً إلى أن هناك بعض المشوّهات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي رصدها والتعرف إليها؛ الأمر الذي شجع على تطوير تقنية الـ AI التي سيتم طرحها في تطبيق «فريجنا» لرصد جميع المشوهات، مؤكداً أن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي هذه، يوفر كثيراً على البلدية، كما أنه يعطي نتائج بنسبة دقة تصل إلى 85%، إضافة إلى توفير تكاليف الرصد التقليدية من المفتشين.