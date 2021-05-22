وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن احتلال قطاع غزة مجدداً.. ويهدد باستهداف قادة حماس والجهاد

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، عن إمكانية استهداف قادة حركتيّ "حماس" و"الجهاد" في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ونقلت قناة ”كان“ العبرية عن جانتس قوله، إن إسرائيل "لن ترضى بإطلاق أي قذيفة صاروخية تجاه أراضيها حتى ولو كانت بكميات قليلة".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش سيتشدد بتطبيق سياسة الرد حتى لو اضطر لاحتلال قطاع غزة مجدداً والتواجد فيه لبضع سنوات لإسقاط حكم حماس.

وأوضح أن احتلال قطاع غزة هو الملجأ الأخير، مشيراً إلى أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار بادر لتصعيد الأوضاع لكي يشبه نفسه بصلاح الدين الأيوبي.

وعن الشأن الداخلي الإسرائيلي، أعلن جانتس بصفته زعيماً لحزب ”أزرق أبيض“ رفضه الجلوس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حكومة واحدة بعد فشل اتفاق التناوب مع نتنياهو والذي أدى للذهاب لانتخابات رابعة للكنيست الإسرائيلي.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يوما من القصف المتبادل بين الجانبين.