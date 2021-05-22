شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تناقش موازنات السلع التموينية والقابضة للسياحة خلال الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 6 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، حيث تعقد اجتماعين لها غدا الأحد لنظر ومتابعة أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام (الشركة القابضة للسياحة).

كما تعقد اللجنة أيضًا اجتماعين يوم الاثنين لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 (بالهيئة العامة للسلع التموينية).

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وتنظر اللجنة خلال اجتماع لها يوم الثلاثاء أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن الجدوى الاقتصادية من إنشاء موانئ وارصفة جديدة فى وقت واحد بدلا من تطوير الموانئ القديمة.