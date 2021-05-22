شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يشيد بنجاح جهود الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بنجاح جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لوقف اطلاق النار فى قطاع غزة بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني لحماية الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدماء.

وعلق تيسير مطر عن وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية قائلا:"من يرى بعين الحقيقة يقول، رئيس مصر عبد الفتاح السيسى أرسل قوافل طبيه وسيارات اسعاف، رئيس مصر استطاع وقف اطلاق النار رئيس مصر أرسل قوافل المساعدات الغذائية والطبية ، رئيس مصر أطلق مبادرة إعادة إعمار غزة وخصص 500 مليون دولار لا عاده اعمار غزة.. رئيس مصر رجل أفعال مش كلام العالم كله.. ووهناك العديد والعديد من أجل السلام وحقوق الإنسان ولتأكيد أن مصر أم الدنيا.

ووجه تيسير مطر تحية لفريق التفاوض المصرى الذى كلفه الرئيس السيسي بتلك المهمة انطلاقا من دور ومسؤولية مصر تجاه الشعب الفلسطيني وثقة القوى العربية والدولية فى قدرة مصر على اتمام تلك المهمة بنجاح

وأشار تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن نجاح جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وقف اطلاق النار وعقد هدنة بين الطرفين يبعث برسائل هامة للشعب الفلسطيني بأن مصر لن تتخلى عن دورها فى تحقيق آمال هذا الشعب لإقامة دولته المستقلة كما يبعث برسائل للمجتمع الدولى أن مصر لها دور هام ومحور ى فى تحقيق الاستقرار الإقليمي".