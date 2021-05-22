14 طالبًا بكل لجنة.. "تعليم الإسكندرية" تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، والتي تُعقد في الفترة من 5 إلى 10 يونيو المقبل.

وعقد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء لجان النظام والمراقبة وموجهي عموم المواد الدراسية.

وأصدر مدير المديرية، تعليمات مشددة بالالتزام بقرارات الوزارة بتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا فقط بدلًا من 20 طالبًا للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان.

ووجه سعد، بتعقيم مقار لجان الامتحانات بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، فضلًا عن التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة.

وأشار إلى أنه في حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يجري اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وأوضح سعد، أن الاستعدادات تشمل نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها باللجان، وتوفير بيئة ملائمة للطلاب، فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية، فضلًا عن توفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.