بالفيديو والصور.. مواطنون من شواطئ الإسكندرية: "كل حاجة بالمجان والحياة بدون البحر صعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أعرب مواطنون عن سعادتهم بفتح أول شاطئ مجاني 100% في الإسكندرية، وهو شاطئ المندرة الذي يمتد بطول 230 مترًا على ساحل البحر المتوسط.

ووجه هشام شعبان، أحد رواد شاطئ الإسكندرية، الشكر للقائمين على إدارة شاطئ المندرة المجاني، قائلًا: "أدائهم فوق الوصف.. والخدمة هنا جيدة جدًا".

وتابع شعبان، في تصريح لـ"الخليج 365": "لم ندفع أي مبالغ مالية كل شيء هنا بالمجان.. وهنكرر الزيارة تاني كل أسبوع".

وأضاف شعبان، الذي حرص على اصطحاب زوجته وأطفاله: "الحياة بدون بحر صعبة جدًا.. وفتح الشواطئ أعاد الحياة لأهل إسكندرية.. دا حال كل مدينة ساحلية".

بينما أكدت بهية عبدالرؤوف، بينما تجلس على رمال شاطئ المندرة المجاني رفقة زوجها، أن أحدًا لم يطلب منها دفع أي مبالغ مالية نظير أي خدمات في الشاطئ، قائلة: "لم نخطط لدخول الشاطئ.. كانت صدفة وفكرنا بإسكندرية زمان لما كانت كل الشواطئ بالمجان".

وعاودت شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئًا، اليوم، فتح أبوابها للمرة الأولى بعد إغلاق دام لنحو 420 يومًا بسبب جائحة كورونا، وذلك وسط إقبال متوسط من المصطافين.