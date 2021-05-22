بعد مواجهة المتهم بها.. النيابة تطلب تقرير تفريغ كاميرات المراقبة في التحرش بطفلة بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة، تفريغ كاميرات المراقبة في محاولة ترزي حريمي بالتحرش بطفلة داخل عقار بالمنطقة.

وتجري النيابة تحقيقات موسعة في تحرش ترزي حريمي بطفلة بمنطقة بولاق الدكرور بعد تتبعها داخل عقار ورصدته كاميرات المراقبة اثناء دخوله برفقتها للمنزل على غرار متحرش المعادي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة فيصل، وتبين أنه يعمل "ترزي حريمي" وجاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، واستغل أن الطفلة بمفردها منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.

واشارت التحقيقات الي يباشرها عمرو المهيري وكيل أول نيابة بولاق الدكرور أن الطفلة المجني عليه اثناء تواجدها بالشارع لشراء بعض متطلبات المنزل تتبعها المتهم الى المنزل سكنها وصعد ورائها وقام بحضنها من ظهرها ثم قام بحضنها من وجهها فقاومته وهربت منه الى شقتها واخبرت والدها ففر المتهم هاربا.

وأضافت التحقيقات ان والد الطفلة خرج من شقته وبحث عن المتهم لم يجده فقام باسترجاع تسجيل كاميرات المراقبة التي رصدت دخول المتهم مع الطفلة للعقار فتعرف على وجهه وعاد للبحث عنه مرة أخرى بالمنطقة وعندما لم يتمكن من العثور عليه قام بنشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ثم توجه الى قسم شرطة بولاق الدكرور وأبلغ بالواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من خلال فحص كاميرات المراقبة من تحديد هوية المتهم وتبين أنه ترزي حريمي يبلغ من العمر 46 عاما وتتبع الطفلة بهدف التحرش بها وهتك عرضها ونجحت في ضبطه.

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة البالغة من العمر 11 عاما وقررت في اقوالها ان المتهم حضنها بشكل مفاجئ، وأنها خافت منه في البداية وعندما بدا في ملامسة جسدها صرخت وهربت منه الى والدها واخبرته بما تعرضت له، وواجهت النيابة المتهم بأقوال الطفلة فأنكر قيامه بالتحرش بها وعندما واجهته بمقطع الفيديو قال انه شاهد الطفلة في الشارع تطاردها الكلاب فاصطحابها إلى منزلها لحمايتها من الكلاب الضالة ولم يتعرض لها بسوء.

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفلة الذي قدم فيديو من كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم خلال تسلله للعقار، لاستدراج الطفلة والتحرش بها، لفحصه وتفريغه للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وقال الأب إن طفلته التي لا تتجاوز العشر 11 عامًا من عمرها، توجهت في صباح أمس لشراء وجبة الإفطار وفوجئ بعد بضع دقائق بصراخها وتجمع الجيران، فأسرع نحوها وأخبرته بأن أحد الأشخاص حاول الاعتداء عليها وملامسه أماكن عفتها.

وأظهر مقطع الفيديو أنه في تمام التاسعة والنصف صباح أمس الجمعة، استغل المتهم الأربعيني العمر حالة الهدوء التي بدت عليها المنطقة وتتبع خطوات الطفلة وصولا إلى مدخل العقار محل الواقعة.

حاول المتهم إقناع الطفلة للذهاب معه.. "تعالى خدي حاجة حلوة"، لكن الأخيرة رفضت فاقترب منها محاولا التحرش بها لكنها أطلقت صرخات استغاثة لاذ معها المتهم بالفرار خوفًا من كشف أمره.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.