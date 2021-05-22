"التعليم" تعلن موعد المراجعات النهائية للمرحلة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وذلك ابتداءا من يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

وقال بيان صادر عن الوزارة السبت: يأتي ذلك عبر قناة مدرستنا 2، تردد قناة مدرستنا 2: القمر الصناعي: النايل سات.. تردد: 12206 الاستقطاب: رأسي.. معدل ترميز: 27500.. معامل تصحيح الخطأ ⅚.

وتعرض قناة مدرستنا 2 المراجعات النهائية في شكل محتوى تعليمي تفاعلي وفق نظام التقييم الجديد.

وتعتمد قناة مدرستنا ٢ على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة بالإضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان وإلقاء الضوء على كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النجاح والتفوق لأبناءنا الطلاب بالمرحلة الثانوية.​