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اندلاع حريق بالقرب من ميناء بيروت

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نشرت وسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو تشير إلى تصاعد أعمدة من الدخان بالقرب من مرفأ بيروت، وأكدت فيما بعد اندلاع حريق اليوم السبت قرب المرفأ.

وأوضحت مصادر أمنية، أن الحريق اندلع في أرض خالية مليئة بالاعشاب اليابسة قرب مرفأ بيروت، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إطفاء النيران والتحقيقات انطلقت للكشف عن أسباب الحادث.

وكان مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به قد تعرضت لأضرار هائلة جراء الانفجار الضخم الذي دوى فيه في الرابع من أغسطس العام الماضي، نتيجة اندلاع حريق في أحد المستودعات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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