اندلاع حريق بالقرب من ميناء بيروت

نشرت وسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو تشير إلى تصاعد أعمدة من الدخان بالقرب من مرفأ بيروت، وأكدت فيما بعد اندلاع حريق اليوم السبت قرب المرفأ.

وأوضحت مصادر أمنية، أن الحريق اندلع في أرض خالية مليئة بالاعشاب اليابسة قرب مرفأ بيروت، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إطفاء النيران والتحقيقات انطلقت للكشف عن أسباب الحادث.

وكان مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به قد تعرضت لأضرار هائلة جراء الانفجار الضخم الذي دوى فيه في الرابع من أغسطس العام الماضي، نتيجة اندلاع حريق في أحد المستودعات.