عداد كورونا لا يتوقف.. ارتفاع أرقام الإصابات والوفيات حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 04:09 مساءً - يستمر فيروس كورونا المستجد، انتشاره حول العالم، رغم التقدم في عمليات التطعيم بمعظم دول العالم.

وأظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 165.87 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة ملايين و575459.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

4194 وفاة بالهند خلال 24 ساعة

أعلنت الهند، السبت، تسجيل 257299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4194.

وتشير بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.3 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى 295525.

2604 إصابات جديدة بالمكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، إنها سجلت 2604 إصابات جديدة بفيروس كورونا و176 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و392744 ومجمل الوفيات إلى 221256.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وأشارت بيانات منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60% على الأقل من العدد الرسمي.

إصابات البرازيل تقترب من 16 مليوناً

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 76855 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و2215 وفاة أخرى بـ”كوفيد-19″ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة أن البرازيل اقتربت من 16 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الرسمي 446309.

بريطانيا تسجل 2829 إصابة جديدة

سجلت بريطانيا 2829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 9 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، الجمعة، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.457.923 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127.710 وفاة.